Xiaomi выпустила "хрупкий" ноутбук Mi Notebook Air 12.5

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Ноутбук Mi Notebook Air 12.5
Ноутбук Mi Notebook Air 12.5 / bgr.in

Китайская компания Xiaomi расширила свою линейку ноутбуков. Компания представила свою новую модель под названием Mi Notebook Air 12.5.

Об этом сообщает bgr.in.

Как можно догадаться из названия, устройство получило Full HD-дисплей с диагональю 12,5 дюймов.

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Устройство работает на процессоре Intel Core i5-7Y54 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Емкость SSD составляет 256 ГБ.

Mi Notebook Air 12.5

Mi Notebook Air 12.5 стоит 580 долларов

Красотой Mi Notebook 12.5 является его дизайн – он получил тонкие рамки; толщину всего 12,9 мм; и вес – 1,07 кг.

Кроме того, стоит обратить внимание на объем батареи – разработчики обещают до 11 часов работы на одном заряде. Из интерфейсов точно доступный порт USB-С (он также используется для зарядки ноутбука) и USB-A, который можно увидеть на левом торце.

Стоимость Xiaomi Mi Notebook 12.5 составляет около 580 долларов (16 200 гривен).

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Теги: Техно ноутбук Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно
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