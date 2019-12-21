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Xiaomi выпустила интерактивную игрушку для кошек

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Игрушка для котов / Xiaomi

Furrytail, суб-бренд Xiaomi, выпустил в продажу интерактивную игрушку, которая сможет развлекать кота, пока хозяина нет дома. Ее дизайн похож на разбитое яйцо. "Желток" вращается, двигая пушистый помпон на конце.

Особенности игрушки

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Корпус из прочного и экологического ABS-пластика полностью безопасен для животных и не имеет запаха. Для включения игрушки предусмотрена кнопка: ее нужно зажать на три секунды, так что она не сработает случайно при ударе о твердую поверхность. Работает устройство от двух батареек ААА.


Игрушка для кошек похожа на разбитое яйцо

Игрушка автоматически переходит в режим ожидания через три минуты бездействия для экономии заряда. Когда животное снова захочет поиграть и коснется устройства, он снова включится. Игрушка работает практически бесшумно (но про котов то же самое сказать нельзя, поэтому на ночь ее лучше убирать).

Обзор игрушки для котов от Xiaomi

Цена

Новинка только что поступила в продажу в Китае, но ее уже сейчас можно купить на AliExpress за 16 долларов (384 гривен).

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Автор: Михаил Года
Теги: Мир животных Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
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