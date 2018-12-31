Xiaomi выпустила интересный проектор Mi Home Projector Lite

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Mi Home Projector Lite стоит 320 долларов
Mi Home Projector Lite стоит 320 долларов

Китайская компания Xiaomi выпустила проектор, получивший название Mi Home Projector Lite. Он выглядит довольно интересно как для устройства этого класса.

Об этом пишет keddr.com.

Этот проектор может формировать изображение размером от 40 до 200 дюймов в Full HD разрешении (1920 × 1080 пикселей). Максимальная яркость – 500 ANSI-люмен.

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Рабочий ресурс лампы составляет 30 тысяч часов.

Из интерфейсов подключения доступны HDMI, USB и AUX. Есть встроенный динамик. Также устройство поддерживает голосовое управление (встроенная система Mi TV).

Mi Home Projector Lite

Проектор весит чуть больше килограмма

Xiaomi Mi Home Projector Lite на сообществе составляет 320 долларов (9 тысяч гривен). Позже цена вырастет до 365 долларов (10 200 гривен).

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: Техно
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