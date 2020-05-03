Xiaomi выпустила компактный кондиционер

Компания Xiaomi выпустила оригинальный кондиционер. Он получил небольшие размеры, также нет необходимости для специального монтажа и поддержки подключения к системе умного дома MIJIA.

Как пишет gizmochina.com, разработкой этого девайса занималась компания New Widetech.

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Чем интересен

На передней грани устройства выполнены два входа для воздуха, через которые поступает охлажденный воздух. Как пояснил производитель, кондиционер рассчитан на помещение площадью от 11 до 17 квадратных метров.

Главная его фишка – компактность и простота в использовании. Он не требует стационарного монтажа. Также устройство легко перемещать между комнатами как обычный бытовой гаджет.

Новый кондиционер от Xiaomi: видео

В устройстве есть несколько режимов, например охлаждение и дегидратация, что актуально в период дождей, она поможет снизить влажность воздуха.

На верхней крышке кондиционера расположен сенсорный монохромный дисплей. Разработчики оснастили модель пультом дистанционного управления.

Цена

Стоимость новинки составляет 226 долларов (или 6100 гривен) на китайском рынке. Будет ли он доступен на международном рынке – пока неизвестно.

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