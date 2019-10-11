Xiaomi выпустила линейку бюджетных холодильников

Китайский производитель Xiaomi выпустил линейку новых бюджетных холодильников, в которую вошли четыре модели под брендом Miija.

Как передает ithome, базовая модель холодильника оценена в 140 долларов (3500 гривен). Она имеет двухкамерный холодильник с габаритами 474х535х1496 мм.

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Объем холодильной камеры составляет 100 литров, морозильной – 60 литров.

Вторая модель – трехкамерный холодильник по цене 225 долларов (5525 гривен). Он получил холодильную камеру размером 116 литров, а морозильная – 62 литра.



Топовая модель холодильника

Третий холодильник, стоящий 280 долларов (7000 гривен), разделен вертикально. Холодильная половина имеет емкость 273 литра, а морозильная – 210 литров. Эта модель также оснащена системой объемного обдува и цифрового управления на экране, расположенном на правой двери.

Четвертая, топовая, модель, стоит 425 долларов (10 600 гривен). Она имеет четыре отделения, где объем холодильной камеры составляет 305 литров, а морозильной – 181 литров. Здесь уже есть возможность управлять устройством голосом и через приложение на смартфоне.

Все модели поступят в продажу 15 октября.

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