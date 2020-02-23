Xiaomi выпустила массажное кресло по цене смартфона

Компания Xiaomi производит не только смартфоны, но и ряд других товаров: павербанки, фитнес-браслеты, ноутбуки, квадрокоптери, экшн-камеры, светильники и даже велосипеды. Недавно компания расширила свой ассортимент, выпустив еще более оригинальный продукт – массажное кресло, которое обойдется не дороже чем флагманский смартфон Mi10.

Особенности массажного кресла Xiaomi

Интересно: Xiaomi представила дорожную Bluetooth-колонку с рекордной автономностью

Новинка имеет компактные размеры и обтекаемый дизайн с изогнутыми подлокотниками. Кресло состоит из трех независимых и синхронно движущихся частей. Массаж плеч, шеи, спины и поясничного отдела позвоночника осуществляется в различных направлениях: вправо, влево и по диагонали. Кроме того, у массажных валиков мягкая поверхность нижней части устройства ритмично надувается, создавая давление на ноги.

Тизер массажного кресла от Xiaomi:

По заявлению производителя, умное кресло легко адаптируется для различных возрастных групп, поэтому подойдет для всех членов семьи. Одно из особенностей кресла – создание "эффекта невесомости", который достигается с помощью регулирования угла наклона спинки, что позволяет равномерно распределять вес по всей "рабочей поверхности".

Цена

Новинка уже доступна для заказа на краудфандинговій платформе Youpin по цене 572 долларов (примерно 14 тысяч гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно