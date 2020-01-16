Xiaomi выпустила механическую Bluetooth-клавиатуру для женщин с необычным дизайном
Компания Xiaomi анонсировала на собственном краудфандинговой площадке оригинальную механическую клавиатуру Luofei. Она отличается от аналогов крайне необычным оформлением.
Особенности клавиатуры Luofei
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При скромных размерах 306х114,5х30,6 мм клавиатура весит 810 граммов. Luofei можно использовать как с проводом, подключив комплектный micro-USB кабель, так и через Bluetooth.
Клавиатура механическая и ее можно подключать, как кабелем, так и через Bluetooth
Внутри аксессуара установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч. По заверениям производителя, клавиатура совместима со всеми актуальными операционными системами: Windows, macOS, iOS и Android.
Клавиатуру от Xiaomi можно подключить к самым популярным операционных систем
Фишкой новинки стало то, что каждая ее клавиша окрашена в уникальный цвет, а вся палитра представлена оттенками губных помад. Дизайн устройства с одной стороны выполнен в виде палетки для макияжа, с другой – напоминает печатную машинку благодаря округлым клавишам.
Цена
В Китае цена механической клавиатуры Luofei составляет около 95 долларов.
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