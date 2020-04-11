Xiaomi выпустила набор для маникюра и гаджет для ухода за кожей лица

Компания Xiaomi через свою платформу коллективного финансирования анонсировала очищающий девайс для лица Mijia Sonic Facial Cleanser и набор из пяти предметов для ухода за ногтями.

Гаджет Mijia Sonic Facial Cleanser служит для массажа и очистки лица, он оснащен мягкими щетинками, которые сделаны из антибактериального силиконового материала. При этом вибрационный двигатель, работающий с частотой 5200 оборотов в минуту, обеспечивает качественный массаж и очищение пор, рассказывает Gizmochina.

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Особенности Sonic Facial Cleanser

Производитель заявляет, что Xiaomi Mijia Sonic Facial Cleanser поможет решить проблему с прыщами и сухой кожей. Устройство защищено в соответствии со стандартами IPX7. То есть производитель гарантирует работоспособность гаджета в любых условиях при использовании на велосипеде, при пробежках или даже при падениях, попадании под дождь и так далее. Допускается даже недолгое погружение под воду.



Xiaomi Mijia Sonic Facial Cleanser / Xiaomi

Цена

Устройство Xiaomi Mijia Sonic Facial Cleanser оснащен аккумуляторной батареей емкостью 400 мАч, его можно заряжать через разъем USB-C. Цена устройства составляет примерно 18 долларов США.

Кроме того, производитель представил набор для ухода за ногтями Mijia 5-Piece Nail Clipper, который предлагается по цене около 5,5 доллара. Он поставляется в футляре с ножницами и двумя щипчиками для ногтей, которые выполнены из высококачественной и прочной нержавеющей стали.



Набор для ухода за ногтями от Xiaomi

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