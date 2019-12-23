Xiaomi выпустила недорогой диспенсер-нагреватель для воды

Компания Xiaomi продолжает выпускать интересные товары для дома на своей площадке коллективного финансирования. Сейчас там появился новый диспенсер для воды, получивший название MIJIA Instant Water Dispenser C1.

Как пишет издание Gizmochina, MIJIA Instant Water Dispenser C1 имеет мощность 2200 Вт. Обещанный нагрев воды происходит всего за 3 секунды.

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Внутри устройства размещена емкость для воды вместимостью 2,5 литра. Нагревательный элемент имеет вид спирали, и позволяет так быстро нагревать воду.

В общем, диспенсер может подавать воду комнатной температуры, а также горячую жидкость и кипяток.

Устройство получило блокировку от детей и несколько степеней защиты.



MIJIA Instant Water Dispenser C1 пока недоступна в розничной торговле

Цена

На краудфандинговий платформе MIJIA Instant Water Dispenser C1 можно заказать за 199 юаней (28 долларов или 700 гривен).

При этом, когда новинка официально поступит в продажу, то за нее уже придется заплатить 249 юаней (35 долларов или 875 гривен).

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