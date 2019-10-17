Xiaomi выпустила недорогой обогреватель, которым можно управлять через смартфон

Китайский производитель Xiaomi выпустил новый продукт, который особенно актуален перед наступлением зимы. Это электрический обогреватель Smartmi Electric Heater 1s.

Как пишет Gizmochina, Smartmi Electric Heater 1s имеет мощность 2200 Вт и может быстро нагреть помещение. На нем можно регулировать температуру в диапазоне от 16 до 28 градусов Цельсия.

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Он также имеет встроенный датчик, который будет поддерживать постоянную температуру в помещении.

На батарее размещен светодиодный сенсорный дисплей, которым можно регулировать температуру, время, яркость подсветки и другие параметры. Нагреватель имеет степень защиты от влаги по стандарту IPX4.



Обогреватель уже можно заказать

Фишки. Интересно, что девайс не сильно сушит воздух, что довольно ценно среди обогревателей. Он оснащен WiFi-модулем. А это значит, что им можно управлять через приложение MIJIA или умного помощника XiaoAI.

Через приложение, в частности, можно отрегулировать температуру нагрева, а также установить различные функции, например блокировку от детей.

Цена. Рекомендованная стоимость Smartmi Electric Heater 1s составляет 70 долларов (1750 гривен). Новинка уже доступна для заказа.

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