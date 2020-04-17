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Xiaomi выпустила недорогой стерилизатор воздуха

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Viomi / Xiaomi

На краудфандинговой платформе Youpin компании Xiaomi появился новый стерилизатор от бренда Viomi. Он обеспечивает уничтожение 99,999% бактерий и предназначен для использования внутри холодильника или в других местах, где требуется очистить воздух.

Стерилизатор выполнен в форме небольшой капсулы размером 104х75 мм и весит всего 100 граммов. Сразу стоит отметить, что это не электронное устройство, а лишь контейнер для специального геля, который выполняет функцию очистки воздуха, сообщает Igeekphone.

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Для чего предназначен стерилизатор

Его можно использовать в холодильнике для удаления неприятных запахов и продления срока годности продуктов путем устранения бактерий в воздухе. При желании его можно поставить просто в комнате или шкафу для очистки воздуха.

Фото

 

Работает стерилизатор по принципу распространения вокруг себя паров от геля внутри. Для начала его работы необходимо нажать на верхнюю часть корпуса. Срок годности стерилизатора с момента выпуска составляет 18 месяцев, а геля внутри хватает примерно на 90-120 дней. После окончания средства нижняя часть меняет цвет от золотого до серого. После этого аппарат необходимо заменить на новый.

Цена

Стерилизатор Viomi уже продается в Китае примерно за 8 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
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