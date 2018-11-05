Xiaomi выпустила умный электрический обогреватель

78 Читати новину українською
Обогреватель от Xiaomi
Обогреватель от Xiaomi / gizchina.com

Компания Xiaomi представила на площадке коллективного финансирования свой новый продукт – умный электрический обогреватель с сенсорным экраном.

Об этом сообщает gizchina.

Новое устройство носит название Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition. Благодаря "умным" функциям им можно управлять с помощью смартфона. Также управлять можно через смарт-колонку Xiaomi.

Читайте также: Xiaomi представила функциональную и доступную телевизионную приставку Mi Box S

Кроме того, обогреватель оснащен сенсорным дисплеем, на котором отображается температура, влажность, время работы устройства и тому подобное. Он размещен на боковой стороне устройства.

Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition
Обогреватель получил сенсорный дисплей

Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition может нагреваться до 16 – 32 градусов Цельсия. Также он получил несколько систем защиты, в частности отключение при наклоне или перегреве.

А стоит Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition совсем немного – 57 долларов или 1600 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
4 ноября 20:02 Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 247
Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
4 ноября 16:03 Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
Блог Медіа 229
Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию
2 ноября 23:03 Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию
388
Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
1 ноября 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
Артем Овдієнко 367
Почему упала российская ракета "Союз"
31 октября 12:04 Почему упала российская ракета "Союз"
793
Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
30 октября 16:03 Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
810
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук