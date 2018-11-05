Xiaomi выпустила умный электрический обогреватель

Компания Xiaomi представила на площадке коллективного финансирования свой новый продукт – умный электрический обогреватель с сенсорным экраном.

Об этом сообщает gizchina.

Новое устройство носит название Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition. Благодаря "умным" функциям им можно управлять с помощью смартфона. Также управлять можно через смарт-колонку Xiaomi.

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Кроме того, обогреватель оснащен сенсорным дисплеем, на котором отображается температура, влажность, время работы устройства и тому подобное. Он размещен на боковой стороне устройства.



Обогреватель получил сенсорный дисплей

Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition может нагреваться до 16 – 32 градусов Цельсия. Также он получил несколько систем защиты, в частности отключение при наклоне или перегреве.

А стоит Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition совсем немного – 57 долларов или 1600 гривен.

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