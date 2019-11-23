Xiaomi выпустила новую электробритву за 28 долларов

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Xiaomi Mijia Electric Shaver S500 / gizchina.com

Китайская компания Xiaomi выпустила новое поколение электробритву Mijia Electric Shaver S500. Среди новшеств – светодиодный дисплей на корпусе устройства.

Как передает издание Gizchina, ранее дочерняя компания Xiaomi Mijia выпустила электробритву Electric Shaver.

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Сейчас компания выпустила новое поколение бритвы — Electric Shaver S500.

Что интересного

Как и предыдущая версия, новинка S500 получила конструкцию с тремя головками и двойными лезвиями. Производитель обещает, что это обеспечивает плавное бритье под любым углом. Новинка оснащена японским мотором, который может автоматически переключаться между двумя передачами.

Mijia Electric Shaver S500.

Бритва работает на одном заряде до 2 месяцев

Как мы уже упоминали, Electric Shaver S500 получил светодиодный дисплей на корпусе. Он показывает процент заряда и напоминания об очистке бритвы.

Также S500 получил защиту от воды по стандарту IPX7, поэтому бритву можно спокойно мыть под струей воды. Также новинка получила более емкий аккумулятор: на одном заряде устройство может работать до двух месяцев. Для подзарядки S500 оснастили разъемом USB Type-C.

Электробритва Xiaomi Mijia Electric Shaver S500

Цена

Electric Shaver S500 уже доступен для заказа на китайском рынке. Ее стоимость составляет 28 долларов (700 гривен).

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Теги: Новости Техно Xiaomi Гаджеты Техно
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