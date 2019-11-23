Xiaomi выпустила новую электробритву за 28 долларов

Китайская компания Xiaomi выпустила новое поколение электробритву Mijia Electric Shaver S500. Среди новшеств – светодиодный дисплей на корпусе устройства.

Как передает издание Gizchina, ранее дочерняя компания Xiaomi Mijia выпустила электробритву Electric Shaver.

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Сейчас компания выпустила новое поколение бритвы — Electric Shaver S500.

Что интересного

Как и предыдущая версия, новинка S500 получила конструкцию с тремя головками и двойными лезвиями. Производитель обещает, что это обеспечивает плавное бритье под любым углом. Новинка оснащена японским мотором, который может автоматически переключаться между двумя передачами.

Бритва работает на одном заряде до 2 месяцев

Как мы уже упоминали, Electric Shaver S500 получил светодиодный дисплей на корпусе. Он показывает процент заряда и напоминания об очистке бритвы.

Также S500 получил защиту от воды по стандарту IPX7, поэтому бритву можно спокойно мыть под струей воды. Также новинка получила более емкий аккумулятор: на одном заряде устройство может работать до двух месяцев. Для подзарядки S500 оснастили разъемом USB Type-C.

Электробритва Xiaomi Mijia Electric Shaver S500

Цена

Electric Shaver S500 уже доступен для заказа на китайском рынке. Ее стоимость составляет 28 долларов (700 гривен).

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