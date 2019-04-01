Xiaomi выпустила новую линейку ноутбуков Mi Notebook 15.6 (2019)
Компания Xiaomi представила и линейку 15-дюймовых ноутбуков Mi Notebook 15.6 (2019). Среди преимуществ производитель называет большой тачпад и обновленную систему охлаждения
Как информирует Gizchina, новинка будет доступна в двух модификациях.
Базовая версия. Модель работает на процессоре Intel Core i5 восьмого поколения в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Ноутбук оснащен видеокартой NVIDIA MX110 (2 ГБ) и SSD-накопителем на 256 ГБ.
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Как можно догадаться с названия 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 пикселей. Толщина корпуса ноутбука — 19,9 мм.
Цена. Базовая модификация на китайском рынке поступит в продажу по цене 640 долларов (17 300 гривен).
Топовая версия. Старшая модификация Mi Notebook 15.6 (2019) отличается увеличенным встроенным хранилищем на 512 ГБ. В связи с этим будет большая и цена – 730 долларов (19 700 гривен).
Mi Notebook 15.6 (2019) поступит в продажу 9 апреля
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