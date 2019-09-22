Xiaomi выпустила очиститель для воды, которым можно управлять через смартфон

26 Читати новину українською
Xiaomi выпустила очиститель для воды
Xiaomi выпустила очиститель для воды / gagadget.com

Китайская компания Xiaomi выпустила интересный гаджет для кухни – это умный очиститель воды под названием Mi Smart Water Purifier. Он делает эффективную очистку, обеспечивая 5 этапов очистки воды.

Как пишет gagadget.com новинка получила минималистичный дизайн, немаленькие габариты корпуса, а также три различных фильтра.

Интересно: Xiaomi продолжает удивлять – умная мультиварка Solista Solo Intelligent Cooking Machine

Фильтр проводит 5 этапов очистки воды. На первых двух фильтр удаляет крупные частицы, а также хлор и цвет. На третьем этапе он очищает воду от тяжелых металлов и других органических материалов. Далее придает воде вкус. Пятый этап – уничтожение бактерий.

Как заверил производитель, эффективность такой очистки составляет 99,9%.

Mi Smart Water Purifier
Mi Smart Water Purifier стоит 167  долларов 

Еще одна интересная фишка – возможность подключения устройства к смартфону. Через приложение Mi Home можно проверять уровень воды в резервуаре, количество растворенных твердых веществ (TDS), а также износостойкость фильтров.

Цена. Mi Smart Water Purifier оценен в 167 долларов – это 4 200 гривен. Новинка поступит в продажу 29 сентября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
сегодня
570
Теги: Бытовая техника Xiaomi Техно Новости Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
21 сентября 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 1875
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
20 сентября 07:02 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 1004
Vivo Nex 3 5G представили официально: характеристики и цена смартфона с уникальным дисплеем
17 сентября 16:03 Vivo Nex 3 5G представили официально: характеристики и цена смартфона с уникальным дисплеем
1622
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
17 сентября 08:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська 10311
7 полезных сервисов в Viber
16 сентября 09:07 7 полезных сервисов в Viber
1971
Новости
Больше новостей
Залиште відгук