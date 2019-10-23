Xiaomi выпустила огромный умный светильник: в чем его особенность
Китайская компания Xiaomi представила новый потолочный светильник. У производителя говорят, что таким образом они "откроют новую эру интеллектуального освещения во всем доме".
Как передает igeekphone, светильник раз-делала партнерская компания Yeelight.
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Умные фишки. Светильник поддерживает функцию голосового управления. Хотя управлять им можно и с помощью пульта дистанционного управления или настенного выключателя.
Кроме того, светильник можно синхронизировать со смартфоном или фитнес-браслетом Xiaomi Mi Band, и управлять при помощи этих гаджетов.
Светильник имеет встроенный шлюз, который позволяет удаленно контролировать другие умные устройства Xiaomi, а также создавать сценарии использования. Например, можно сделать так, чтобы свет включался при открытии входной двери и тому подобное.
Точные габариты устройства неизвестны, но как можно увидеть на фото – он имеет гигантский размер. Светильник поддерживает режим дневного и ночного света.
Цена. На выбор у пользователей три линейки светильников:
- Модель для спальни 350 за 35 долларов (880 гривен);
- Модель для спальни для спальни 450 за 50 долларов (1250 гривен);
- Модель для гостиной за 112 долларов (2800 гривен).
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