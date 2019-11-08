Xiaomi выпустила оригинальный фен для волос за 9 долларов

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Фен Showsee Negative ion.
Фен Showsee Negative ion. / gizmochina.com

Китайская компания Xiaomi выпустила новый интересный фен Showsee Negative ion. Новинку разместили на фирменной площадке для коллективного финансирования.

Как передает Gizmochina, Showsee Negative ion весит всего 450 граммов. Он получил корпус с матовой поверхностью. В общем, конструкция фена удобна и легко складывается.

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Что еще интересного? Новинка оснащена высокопроизводительным высокоскоростным двигателем, обеспечивающим скорость выдува до 7,4 м/с. Также здесь разместили 6-лопастной вентилятор с двумя скоростями.

Вентиляционные отверстия, которые вращаются на 360 градусов, добавляют изолированное внешнее пространство, чтобы уменьшить ожоги кожи во время процесса укладки.

Xiaomi Showsee Negative ion
Фен Xiaomi Showsee Negative ion делает волосы более гладкими

Интересной фишкой нового фена стал встроенный генератор отрицательных ионов, который генерирует десятки миллионов отрицательных ионов. Как пояснил производитель, эти отрицательные ионы нейтрализуют статическое электричество и разглаживают волосы. Таким образом волосы становятся мягкими и блестящими.

Цена. Стоимость новинки на краудфандинговой платформе составляет 69 юаней (это 9 долларов или 240 гривен). Правда, в розничной торговле он будет стоить немного дороже.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Бытовая техника
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