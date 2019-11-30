Xiaomi выпустила павербанк с подогревом для рук

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Xiaomi выпустила павербанк с подогревом для рук / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi представила необычный девайс для владельцев смартфонов. Очередной новинкой китайской компании стал портативный аккумулятор, который способен не только подзарядить девайс, но и согреть руки владельца в холодную погоду.

По заявлению производителя постоянная температура корпуса устройства в режиме подогрева составляет 52 градуса, сообщает Gizmochina.

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Дизайн

Дизайн аксессуара напоминает компактный радиоприемник с небольшим круглым дисплеем. Xiaomi отмечает, что корпус устройства изготовлен из алюминия, который хорошо проводит тепло.

Другие элементы корпуса павербанка выполнены из огнеупорного ABS-пластика, что обеспечивает хорошую прочность и безопасность изделия при эксплуатации.

Основные функции

На фронтальной панели гаджета размещены две кнопки: нажатие левой включает питание и позволяет просматривать уровень заряда. При нажатии на правую кнопку и ее удержании в течение трех секунд активируется режим подогрева. На миниатюрном экране в таком режиме работы появится температура устройства.


Новый павербанк Xiaomi получил функцию подогрева и стильный дизайн

Емкость встроенного аккумулятора новинки составляет 5 000 мач. Устройство позиционируется как компактный аксессуар для холодной поры года.

Цена

Павербанк в красном, зеленом и розовом корпусах уже поступил в продажу в Китае по цене в 20 долларов (ориентировочно 500 гривен по курсу по состоянию на 30 ноября 2019 года).

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Гаджеты Цены
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