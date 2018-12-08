Xiaomi выпустила павербанк в стильном дизайне

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Павербанк от Xiaomi
Павербанк от Xiaomi / prostotech.com

Компания Xiaomi выпустила очередной интересный продукт – недорогой и стильный внешний аккумулятор. Устройство получило название ZMI Aura на 20 тысяч мАч.

Об этом пишет prostotech.com.

Xiaomi ZMI Aura обеспечивает быструю зарядку и сам быстро заряжается.

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Также устройство получило стильный дизайн – на корпусе отображаются проценты зарядки. Он имеет 4 разъема: microUSB, Type-C и 2 классические USB.

На китайском рынке его рекомендованная цена составляет 29 долларов (800 гривен). Также устройство уже появилось на площадке AliExpress. Здесь оно стоит чуть больше – до 35 долларов (почти тысяча гривен).

ZMI Aura

Устройство получило 4 разъема

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: Техно
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