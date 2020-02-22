Xiaomi выпустила разумную подставку под монитор со встроенным стерилизатором

На краудфандинговой платформе Xiaomi появилась настольная подставка под монитор или ноутбук. Кроме своей основной функции она выполняет еще несколько интересных. Например, подставка служит для дезинфекции вещей.

Особенности подставки-дезинфикатора

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Аксессуар имеет название Lego S6 Pro и выполняет одновременно множество задач. На верх подставки можно установить монитор, моноблок или компьютер, а ниже есть небольшая полочка, чтобы положить смартфон или другие вещи. Там же расположен сенсорный 4,5-дюймовый дисплей с голосовым помощником, который позволяет связываться с коллегами и дает рекомендации по поддержанию здоровья.



Подставка от Xiaomi

С обеих сторон расположены "стаканы", где можно хранить канцелярию. В подставке также есть разъем USB для зарядки смартфона, планшета и других гаджетов. В самом же низу находится пустое пространство с ультрафиолетовыми лампами, куда можно класть смартфон и другие вещи для стерилизации. Процесс очистки от бактерий занимает всего 10 минут, после чего лампы автоматически выключаются.

Цена

На китайском рынке цена нового гаджета составляет 142 доллара. За эти же деньги плюс доставка его можно заказать в любую страну.

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