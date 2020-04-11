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Xiaomi выпустила разумную стиральную машину с голосовым управлением

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Стиральная машинка имеет функцию сушки и максимальную скорость в 1400 оборотов / Xiaomi

Компания Xiaomi расширила каталог фирменной бытовой техники анонсом новой стиральной машины Internet Washing Machine and Dryer 1C. Ключевыми особенностями прибора стали модуль Wi-Fi для удаленного управления, поддержка голосовых команд для запуска без использования смартфона, а также значительная емкость.

Новинка поддерживает 22 различных режима стирки и возможность одновременной загрузки до 10 килограммов белья, сообщает Gizmochina.

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Особенности Internet Washing Machine and Dryer 1C

Управлять ее функциями можно вручную, с помощью программы Mijia или с помощью голосовых команд виртуальном помощнику XiaoAI. По заявлению производителя, коэффициент стерилизации одежды при температуре 95 градусов составляет более 99,9%, а функция сушки позволяет в некоторых случаях обойтись без утюга после стирки.


Xiaomi Mijia Internet Washing Machine and Dryer 1C / Xiaomi

Стиральная машина получила бесщеточный двигатель мощностью 0,96 кВтч с низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью. Максимальная скорость вращения барабана модели составляет 1 400 оборотов в минуту.

Цена

В продажу в Китае стиральная машина Xiaomi Mijia Internet Washing Machine and Dryer 1C поступила 9 апреля по цене 295 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Бытовая техника
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