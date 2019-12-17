Xiaomi выпустила самый распространенный бытовой прибор по привлекательной цене

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Xiaomi Mijia Electric Kettle 1A / Xiaomi

Xiaomi выпустила новый электрический чайник Mijia 1A, который уже сейчас доступен для заказа. Устройство сохраняет спокойный дизайн, характереный бытовой линейке продуктов Xiaomi.

Характеристики и особенности чайника

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Корпус Xiaomi Mijia Electric Kettle 1A изготовлен из высококачественного пищевого матового материала. Сверху есть кнопка для открытия чайника.

Двухступенчатая конструкция носика и отверстия предотвращает саму возможность ожога в результате внезапного выделения паров при открытии крышки. Чайник также имеет отсек для хранения шнура питания в нижней части.


Xiaomi Mijia Electric Kettle 1A

Объем чайника – 1,5 литра, а внутренний диаметр отверстия – 13 сантиметров. Внутренняя часть выполнена из нержавеющей стали марки 304. Внутри расположен нагревательный элемент мощностью 1800 Вт, который позволяет довести холодную воду до кипения за 5 минут. Он также поставляется с встроенным термостатом британского поставщика, который отключает устройство в нужный момент.

С точки зрения безопасности чайник поддерживает автоматическое отключение питания после закипания воды, при недостатке воды и при подъеме чайника.

Цена

Вся бытовая линейка компании Xiaomi отличается низкой ценой. Электрочайник не стал исключением и доступен для заказа всего за 11 долларов.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
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