Xiaomi выпустила самый распространенный бытовой прибор по привлекательной цене
Xiaomi выпустила новый электрический чайник Mijia 1A, который уже сейчас доступен для заказа. Устройство сохраняет спокойный дизайн, характереный бытовой линейке продуктов Xiaomi.
Характеристики и особенности чайника
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Корпус Xiaomi Mijia Electric Kettle 1A изготовлен из высококачественного пищевого матового материала. Сверху есть кнопка для открытия чайника.
Двухступенчатая конструкция носика и отверстия предотвращает саму возможность ожога в результате внезапного выделения паров при открытии крышки. Чайник также имеет отсек для хранения шнура питания в нижней части.
Xiaomi Mijia Electric Kettle 1A
Объем чайника – 1,5 литра, а внутренний диаметр отверстия – 13 сантиметров. Внутренняя часть выполнена из нержавеющей стали марки 304. Внутри расположен нагревательный элемент мощностью 1800 Вт, который позволяет довести холодную воду до кипения за 5 минут. Он также поставляется с встроенным термостатом британского поставщика, который отключает устройство в нужный момент.
С точки зрения безопасности чайник поддерживает автоматическое отключение питания после закипания воды, при недостатке воды и при подъеме чайника.
Цена
Вся бытовая линейка компании Xiaomi отличается низкой ценой. Электрочайник не стал исключением и доступен для заказа всего за 11 долларов.
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