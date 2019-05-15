Xiaomi выпустила собственную электронную книгу

Китайская компания Xiaomi удивила очередной новинкой – электронной книгой под названием iReader T6. Новинка очень компактная – ее масса составляет 158 граммов, то есть она легче некоторых смартфонов. Толщина книжки – 7,4 мм.

Как передает GizChina, электронная книга поддерживает форматы EBK, TXT, EPUB, PDF и Mobi.

Характеристики. Девайс оснащен 6-дюймовым экраном с разрешением 1448х1072 пикселей. Он имеет подсветку с 20 уровнями яркости.

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Работает новинка на процессоре iMX6 от компании Freescale Semiconductor в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Емкость батареи составляет 1500 мач. По заверениям разработчиков, этого должно хватить на несколько недель чтения без подзарядки. Также Xiaomi Reader T6 поддерживает пробуждение из спящего режима при открытии чехла.

Электронная книга Xiaomi Reader T6: видео

Кроме того, инженеры добавили физическую кнопку переключения из вертикального в горизонтальный режим.

Цена. Xiaomi Reader T6 поступит на китайский рынок по цене 140 долларов (3 800 гривен). Когда новинка поступит в продажу – пока неизвестно.

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