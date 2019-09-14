Xiaomi выпустила светодиодную лампу с очень приятным ценником

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Xiaomi выпустила светодиодную лампу
Xiaomi выпустила светодиодную лампу / gizmochina.com

Китайский производитель Xiaomi порадовал своих фанатов очередной новинкой. Это настольная лампа под названием Yeelight Rechargeable Folding Desk Lamp. Она получила минималистичный дизайн и очень приятную цену.

Как передает gizmochina.com, эта светодиодная лампа Yeelight имеет встроенный аккумулятор с временем работы 40 часов.

В сложенном состоянии гаджет напоминает небольшой тубус с основанием и единственной кнопкой. Лампа обеспечивает силу света в 200 лм при цветовой температуре 3700 К и может раскрываться на 120 градусов.

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Новинка способна работать от любого USB-источника питания.

Интересно. Внутри лампы установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 1800 мАч. Он способен обеспечить автономность Yeelight до 40 часов при включенном режиме Living mode.

Xiaomi випустила світлодіодну лампу з дуже приємним цінником
Стильная лампа от Xiaomi

Лампа имеет два дополнительных режима: режим чтения, с показателем автономности до 4 часов, и компьютерный, который обеспечивает до 8 часов работы.

Цена. Новинка доступна в двух цветах: белом и красном. При этом стоимость очень доступная — 12 долларов или 300 гривен по нынешнему курсу.

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Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Бытовая техника
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