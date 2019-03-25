Xiaomi выпустила тизер смартфона Mi Mix 4: фото

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Xiaomi выпустила тизер смартфона Mi Mix 4
Xiaomi выпустила тизер смартфона Mi Mix 4

Компания Xiaomi представила официальный тизер, на котором показаны 4 смартфона из семейства Mi Mix. Три первых смартфона нам уже хорошо знакомы. А вот четвертый — видим только намек.

Как пишет GizmoChina, фото не несет много информации. Но можно быть уверенным, что мы увидим новинку в скором времени.

Как известно, самый свежий Mi Mix третьего поколения выпустили осенью прошлого года. А версия Mi MIX 3 с поддержкой 5G презентовали в январе. В соцсети Weibo компания предсказывает появление нового телефона серии Mi MIX.

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Правда, на тизере нет упоминания о названии Mi MIX 4. Однако, изображение предполагает, что это будет следующая флагманская модель в серии.

Когда могут презентовать. Смартфоны серии Mi MIX обычно выпускают в начале четвертого квартала года. Однако, если компания выпустила тизер для будущего телефона Mi MIX, похоже, что Mi MIX 4 может выйти в середине этого года.

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Чем будет отличаться. Официальных данных пока нет. Поэтому вся имеющаяся информация — это предположение инсайдеров. Источники предполагают, что Xiaomi Mi Mix 4 может сохранить форм-фактор слайдера. При этом он может получить более высокое соотношение экрана к передней панели, чем Mi MIX 3. Также, по слухам, у гаджета будет тройная основная камера.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
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