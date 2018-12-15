Xiaomi выпустила уютный светильник с приятным дизайном

Китайская компания Xiaomi продолжает радовать приятными аксессуарами для дома. На этот раз компания выпустила прикроватный светильник Mijia Bedside Lamp 2 с приятным дизайном.

Об этом пишет gagadget.com.

Устройство создано в обтекаемом дизайне без острых углов. Максимальная яркость увеличилась – с 300 до 400 люмен. При этом минимальная яркость всего 2 люмена, что позволяет оставлять светильник включенным на всю ночь.

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Новинка совместима с платформой Apple HomeKit, поэтому ею можно управлять с помощью Siri. Хотя лампа поддерживает и фирменный голосовой помощник Xiao Ai. По Google Assistant информации пока нет.



Лампа поддерживает работу с Siri

Управлять устройством, например настраивать таймеры, можно с помощью приложения на смартфоне. При этом кнопка управления есть и на корпусе. Также есть функция имитации рассвета утром, так Mijia Bedside Lamp 2 поможет организму проснуться.

В Китае Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2 можно купить за 169 юаней – это почти 25 долларов или 700 гривен. О других рынках информации пока нет.

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