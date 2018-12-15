Xiaomi выпустила умное массажное кресло: его функционал

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Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair
Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair / ilenta.com

Компания Xiaomi выпустила новое массажное кресло Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair. Как можно понять из названия, кресло работает на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет ilenta.com.

Умное кресло может самостоятельно определить положение зоны массажа и уделяет внимание именно этой области. Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair может выполнять шесть режимов массажа. Так, на выбор у пользователя массаж всего тела, или какой-то из частей.

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Интересно, что кресло не имеет никаких кнопок или пульта управления – им можно управлять голосом.

Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair
Креслом можно управлять только голосом

Стоимость Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair составляет 1160 долларов (32 500 гривен).

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Теги: Техно Искусственный интеллект Xiaomi
Источник: Техно
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