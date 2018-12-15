Xiaomi выпустила умное массажное кресло: его функционал

Компания Xiaomi выпустила новое массажное кресло Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair. Как можно понять из названия, кресло работает на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет ilenta.com.

Умное кресло может самостоятельно определить положение зоны массажа и уделяет внимание именно этой области. Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair может выполнять шесть режимов массажа. Так, на выбор у пользователя массаж всего тела, или какой-то из частей.

Читайте также: Как украинцы относятся к искусственному интеллекту – интересные данные

Интересно, что кресло не имеет никаких кнопок или пульта управления – им можно управлять голосом.



Креслом можно управлять только голосом

Стоимость Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair составляет 1160 долларов (32 500 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно