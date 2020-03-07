Xiaomi выпустила умную лампу со встроенным обогревателем

Компания Xiaomi расширила ассортимент оригинальных фирменных устройств, сочетающих в себе свойства сразу двух приборов. Вслед за вентилятором компания встроила в умный светильник мощный обогреватель, способный нагреть воздух в комнате не хуже громоздкого напольного аналога.

Интересно: Xiaomi выпустила массажное кресло по цене смартфона

Особенности нового гаджета

Умный светильник оснащен инфракрасным нагревательным элементом, который не сушит воздух в сравнении с традиционными моделями, оснащенными открытой спиралью. По заявлению производителя, новинка начинает излучать тепло уже через три секунды после включения, сообщает Gizmochina.



Новая лампа-обогреватель от Xiaomi

Корпус прибора выполнен из термостойкого пластика, который не деформируется даже при температуре около 400° C. Управлять освещением и нагревом комнаты пользователь может с помощью фирменного мобильного приложения или голосового помощника XiaoAI.



Новый гаджет от Xiaomi станет интересным решением в новом интерьере

Цена

Новинка представлена в двух модификациях. Версия в квадратном корпусе имеет размеры 60х60х12 см, мощность светодиодной панели составляет 80 Вт, нагревательный элемент – 1000 Вт. Прямоугольная модель (90х60х12 см) оснащена массивом светодиодов на 120 и 1300-ваттным обогревателем. Цена приборов на краудфандинговой платформе Youpin составляет 115 долларов и 144 доллара соответственно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно