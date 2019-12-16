Xiaomi выпустила умную розетку нового поколения

Компания Xiaomi представила новую умную розетку со встроенным шлюзом для устройств умного дома. Полное название гаджета – Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition.

Первую умную розетку компания Xiaomi выпустила еще в 2014 году. После этого было выпущено несколько новых версий, включая MIJIA Smart Socket Enhanced Edition, которая дополнительно получила два разъема USB, которые позволяют заряжать мобильные устройства.

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Особенности гаджета

Новая розетка содержит встроенный шлюз для умного дома Xiaomi, благодаря чему она может получать информацию от различных датчиков (температуры, влажности), умных дверных замков и так далее. Пользователи могут использовать шлюз для настройки различных сценариев взаимодействия между датчиками, устройствами умного дома и розеткой.



Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition

Управлять умной розеткой от Xiaomi можно через приложение Mijia, а также с помощью голосового помощника, причем делать это можно из любой точки мира, где есть подключение к интернету.

Этот гаджет позволит сделать умным простой кондиционер или обогреватель, а вам достаточно перед приездом домой дать команду на включение, чтобы сделать температуру более комфортной.

Автоматическая защита

Корпус изготовлен из огнеупорного материала. Также имеется встроенный датчик температуры, который предупреждает пользователей, если розетка становится очень горячей в результате большой нагрузки. Если температура будет слишком высокой, умная розетка автоматически отключит питание.

Цена

Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition предлагается всего за 11 долларов.

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