Xiaomi выпустила умные жалюзи: что они умеют

Китайская компания Xiaomi представила новый умный продукт – смарт-жалюзи Aqara Smart Curtain Motor. Это усовершенствованная версия жалюзи, которые компания выпустила в 2017 году.

Эту информацию передает Gizmochina.

Новинка существенно отличается от версии 2017 года. В частности, новинка получила встроенный аккумулятор.

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Aqara Smart Curtain Motor работает на специальном моторе, которым можно управлять без проводов. Устройство использует протокол связи ZigBee для синхронизации с умным домом эко-системы Mi. Это означает, что жалюзи можно контролировать через приложение Mi.



Управлять устройством можно из смартфона

Также новинка позволяет пользователю установить таймер в приложении на время, когда следует открыть или закрыть жалюзи. Новая версия также поставляется с поддержкой голосового управления Xiaomi XiaoAI.

Aqara Smart Curtain Motor оценен на китайском рынке в 549 юаней (это около 80 долларов или 2240 гривен).

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