Xiaomi выпустила умный кубик Рубика: как он работает

Китайская компания Xiaomi выпустила очередную интересную фишку – умный кубик Рубика под названием Mijia Rubik's Cube. Правда, эта разработка значительно отличается от классического кубика Рубика.

Как пишет gizmochina, новинка уже появилась на фирменном портале коллективного финансирования.

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Что известно о разработке? Классический метод на этом дейвайсе не работает. Он имеет 6-осевой датчик, отслеживающий каждое вращение. Информация синхронизируется с приложением на смартфоне.



Mijia Rubik's Cube получил разные уровни сложности

При этом в программе можно выбрать один из девяти уровней сложности. Приложение запоминает все действия, а также может давать подсказки в процессе.

Rubik's Cube можно подключить к приложению MIJIA для управления устройствами цифрового дома. На каждый поворот кубика можно установить какую-то функцию, например, переключать свет.

Цена. Mijia Rubik's Cube оценен в 11 долларов (275 гривен).

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