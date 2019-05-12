Xiaomi выпустила умный мусорник: что он умеет

Компания Xiaomi представила новую модель своего умного ведра для мусора. Оно получило название Ninestars Smart Trash Can. Разработкой новинки Xiaomi занималась вместе с компанией Ninestars.

Как пище Gizchina, умное ведро имеет емкость 10 литров, поэтому пригодится в любом помещении.

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Почему контейнер умный. Ninestars Smart Trash Can оснащен интеллектуальным механизмом управления одной кнопкой, и гарантирует бесшумное открытие и закрытие. Крышка открывается автоматически при поднесении руки к ней на расстояние до 30 см. Для этого используется инфракрасная система распознавания.

Корпус ведра герметичный, что обезопасит дом от распространения неприятного запаха.

А вот автозамены мусорного пакета у новинки нет, хотя мы видели эту функцию в других разработках Xiaomi.

Ninestars Smart Trash Can работает на двух батарейках.

Цена. Стоимость новинки составляет 19 долларов (примерно 500 гривен).

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