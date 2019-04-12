Xiaomi выпустила умный переводчик, который выглядит несколько странно

Китайская компания Xiaomi представила очередную новинку – умный переводчик Lighten AI Translator H4. Продажи новинки будут запущены после сбора средств на площадке коллективного финансирования Youpin.

Как пишет gizmochina, пока новинка умеет переводить с английского на китайский.

Но скорее всего, перечень языков будет дополнен. Надо заметить, что он имеет интересную конструкцию, поэтому впервые взглянув на него не угадаешь, что делает гаджет.

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Пока он переводит только с английского на китайский

Характеристики. Lighten AI Translator H4 оснащен чипом Intel с поддержкой искусственного интеллекта, вакуумным стабилизатором. Также новинка оснащена 12 Мп сенсором изображения Sony IMX214, собственно, с помощью которого и происходит распознавание слов. Он работает на аккумуляторе, емкостью 2600 мАч.

Как работает. Пользователь выбирает конкретное слово, аппарат его считывает и передает информацию на смартфон, который подключается через Bluetooth.

Цена. Стоимость Lighten AI Translator H4 составляет 59 долларов (1600 гривен). По предварительным данным, продажи стартуют 23 мая.

Умный переводчик Lighten AI Translator H4: видео

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