Xiaomi выпустила умный робот-пылесос: что он умеет

Китайская компания Xiaomi представила новое умное устройство: умный робот-пылесос Mijia Sweeping Robot 1C. Он получил функцию влажной уборки.

Как передает Gizchina, также пылесос получил умный бак для воды. Это дает возможность тратить 200 мл жидкости максимально эффективно и не оставлять разводов на полу после уборки.

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Что еще интересного? Новинка получила обновленную систему навигации. Устройство может фиксировать до 30 тысяч точек в секунду. Таким образом робот сканирует помещение, поэтому не нужно переживать, что изменилось расположение какой-нибудь табуретки.

Mijia Sweeping Robot 1C имеет обновленную систему навигации

Цена. Рекомендованная стоимость Mijia Sweeping Robot 1C на китайском рынке составляет 1299 юаней (183 доллара или 4 500 гривен).

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