Xiaomi выпустила умный унитаз за 10 тысяч гривен

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Xiaomi выпустила умный унитаз
Xiaomi выпустила умный унитаз / xiaomiyoupin.com

Китайский производитель Xiaomi продолжает удивлять пользователей интересными разработками. На этот раз компания представила умный унитаз, которым можно управлять с помощью смартфона.

Как пишет издание tehnot.com, новинку уже представили на фирменной краудфандинговой платформе для совместного сбора средств.

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Почему умный? Крышка унитаза оснащена трехступенчатым подогревом. Этой функцией можно управлять с помощью смартфона, правда предварительно нужно скачать приложение Mijia.

Xiaomi випустила розумний унітаз
Унитаз имеет функцию биде

Кроме смартфона, управлять функциями унитаза можно с помощью пульта. На устройстве можно настроить автоматический слив воды и автоочистку.

Также предусмотрена функция биде, ведь унитаз оснащен специальным краном из антибактериального пластика. Основа унитаза создана из керамики.

Xiaomi випустила розумний унітаз
Управлять унитазом можно с помощью пульта

Цена. Умный унитаз производитель оценил в 2899 юаней (это 410 долларов или 10 100 гривен). Продажа должна стартовать 5 декабря.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
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