Xiaomi выпустила умный унитаз за 10 тысяч гривен

Китайский производитель Xiaomi продолжает удивлять пользователей интересными разработками. На этот раз компания представила умный унитаз, которым можно управлять с помощью смартфона.

Как пишет издание tehnot.com, новинку уже представили на фирменной краудфандинговой платформе для совместного сбора средств.

Интересно: Xiaomi выпустила линейку бюджетных холодильников

Почему умный? Крышка унитаза оснащена трехступенчатым подогревом. Этой функцией можно управлять с помощью смартфона, правда предварительно нужно скачать приложение Mijia.



Унитаз имеет функцию биде

Кроме смартфона, управлять функциями унитаза можно с помощью пульта. На устройстве можно настроить автоматический слив воды и автоочистку.

Также предусмотрена функция биде, ведь унитаз оснащен специальным краном из антибактериального пластика. Основа унитаза создана из керамики.



Управлять унитазом можно с помощью пульта

Цена. Умный унитаз производитель оценил в 2899 юаней (это 410 долларов или 10 100 гривен). Продажа должна стартовать 5 декабря.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно