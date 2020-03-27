Xiaomi выпустила умный увлажнитель воздуха
На краудфандинговий платформе Xiaomi Youpin состоялся анонс увлажнителя воздуха Zhimi Pure Humidifier 2. По сравнению с предыдущей моделью у него выросла эффективность, но главным изменением стал встроенный дисплей, который упрощает взаимодействие с прибором.
Интересно Xiaomi анонсировала умный термопот большой вместимости
Особенности умного увлажнителя воздуха
Zhimi Pure Humidifier 2 – механический увлажнитель, внутри которого вращается барабан, генерируя таким образом естественное испарение воды. Главным преимуществом по сравнению с ультразвуковыми моделями является то, что он не образует водяной туман, который оседает на поверхности и оставляет белый налет.
Кроме того, бак для воды изготовлен из бактериостатических материалов, предотвращает образование и размножение внутри вредных бактерий. По сравнению с предшественником объем бака вырос до 4 литров. При этом во время работы расходуется примерно 260 миллилитров воды в час.
Zhimi Pure Humidifier 2 от Xiaomi
Заметным отличием от предшественника стал встроенный дисплей, на который выводится информация о точной влажности воздуха в помещении, уровне воды в резервуаре, режиме работы и др. Управлять увлажнителем можно через встроенные сенсорные кнопки или мобильное приложение Mijia от Xiaomi.
Цена
Новинка уже доступна в Китае по цене 99 долларов.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.
Читайте также
-
Фейковые обновления Google Chrome позволяют хакерам получить доступ к вашему компьютерусегодня , 18:23
-
Uber будет блокировать аккаунты водителей и пассажиров с коронавирусомсегодня , 11:57
-
World War Z и еще две игры бесплатно и навсегда: Epic Games Store снова раздает игрысегодня , 14:05
-
Федоров предложил 4 решения для эффективной борьбы с коронавирусом в Украинесегодня , 17:55
-
Google откажется от важной функции в браузере Chromeсегодня , 11:09
-
Huawei представила конкурента Google Assistant и Siriсегодня , 17:06