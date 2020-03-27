Xiaomi выпустила умный увлажнитель воздуха

На краудфандинговий платформе Xiaomi Youpin состоялся анонс увлажнителя воздуха Zhimi Pure Humidifier 2. По сравнению с предыдущей моделью у него выросла эффективность, но главным изменением стал встроенный дисплей, который упрощает взаимодействие с прибором.

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Особенности умного увлажнителя воздуха

Zhimi Pure Humidifier 2 – механический увлажнитель, внутри которого вращается барабан, генерируя таким образом естественное испарение воды. Главным преимуществом по сравнению с ультразвуковыми моделями является то, что он не образует водяной туман, который оседает на поверхности и оставляет белый налет.

Кроме того, бак для воды изготовлен из бактериостатических материалов, предотвращает образование и размножение внутри вредных бактерий. По сравнению с предшественником объем бака вырос до 4 литров. При этом во время работы расходуется примерно 260 миллилитров воды в час.



Zhimi Pure Humidifier 2 от Xiaomi

Заметным отличием от предшественника стал встроенный дисплей, на который выводится информация о точной влажности воздуха в помещении, уровне воды в резервуаре, режиме работы и др. Управлять увлажнителем можно через встроенные сенсорные кнопки или мобильное приложение Mijia от Xiaomi.

Цена

Новинка уже доступна в Китае по цене 99 долларов.

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