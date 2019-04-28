Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер: чем особенна новинка

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Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер
Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер / Gizmochina

Компания Xiaomi на последней презентации в Китае представила не только телевизоры Mi TV E-серии, Mi Art TV, весы, вентилятор и беговую дорожку, а также вертикальный напольный кондиционер Mi Floor Standing AC.

Компания утверждает, что устройство имеет две системы охлаждения с мощностью 5100 Вт и одну систему обогрева с мощностью уже в 5650 Вт. Объем циркулирующего воздуха составляет 1100 м3/час. Кондиционер подходит для помещения площадью около 20-32 квадратных метров.

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Как выглядит новинка? Mi Floor Standing AC имеет вертикальную цилиндрическую конструкцию, которая полностью отличается от типичного кондиционера, который мы привыкли видеть.

В чем уникальность? Он также поддерживает подачу воздуха во всех четырех направлениях (вверх и вниз, а также влево и вправо) c дальностью до 8 метров.

Китайская компания также утверждает, что воздуховоды и лопаты кондиционера специально оптимизированы для бесшумной работы. Благодаря встроенному чипу IoT, Mi Floor Standing AC также поддерживает возможность управления через приложение Mi Home на вашем смартфоне.

Кондиціонером можна керувати за допомогою смартфону
Кондиционером можно управлять с помощью смартфона

Кроме этого, кондиционер получил новый пульт дистанционного управления, который разделен на области – область экрана, область основных функций и область вспомогательных функций. Различные кнопки на пульте дистанционного управления имеют различную вогнутую или выпуклую конструкцию, облегчая использование для незрячих.

Цена? Стоимость напольного кондиционера Mi Floor Standing AC в Китае составляет 3499 юаней ($ 521). Новинку уже можно предварительно заказать на официальном сайте компании.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: Техно 24
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