Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер: чем особенна новинка

Компания Xiaomi на последней презентации в Китае представила не только телевизоры Mi TV E-серии, Mi Art TV, весы, вентилятор и беговую дорожку, а также вертикальный напольный кондиционер Mi Floor Standing AC.

Компания утверждает, что устройство имеет две системы охлаждения с мощностью 5100 Вт и одну систему обогрева с мощностью уже в 5650 Вт. Объем циркулирующего воздуха составляет 1100 м3/час. Кондиционер подходит для помещения площадью около 20-32 квадратных метров.

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Как выглядит новинка? Mi Floor Standing AC имеет вертикальную цилиндрическую конструкцию, которая полностью отличается от типичного кондиционера, который мы привыкли видеть.

В чем уникальность? Он также поддерживает подачу воздуха во всех четырех направлениях (вверх и вниз, а также влево и вправо) c дальностью до 8 метров.

Китайская компания также утверждает, что воздуховоды и лопаты кондиционера специально оптимизированы для бесшумной работы. Благодаря встроенному чипу IoT, Mi Floor Standing AC также поддерживает возможность управления через приложение Mi Home на вашем смартфоне.



Кондиционером можно управлять с помощью смартфона

Кроме этого, кондиционер получил новый пульт дистанционного управления, который разделен на области – область экрана, область основных функций и область вспомогательных функций. Различные кнопки на пульте дистанционного управления имеют различную вогнутую или выпуклую конструкцию, облегчая использование для незрячих.

Цена? Стоимость напольного кондиционера Mi Floor Standing AC в Китае составляет 3499 юаней ($ 521). Новинку уже можно предварительно заказать на официальном сайте компании.

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