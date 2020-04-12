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Xiaomi выпустила защищенную и бюджетную электробритву

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Электробритва Mijia S300 / Xiaomi

Китайская компания продолжает работать над разнообразием фирменной продукции. Очередной новинкой бренда стала компактная электробритва Mijia S300 с защитой от порезов и автономностью до двух месяцев на одной зарядке.

Как уверяет производитель, конструкция новинки с тремя плавающими головками обеспечивает чистое и гладкое бритье. Электробритва оснащена двойными лезвиями и решеткой особой формы, благодаря чему площадь режущей поверхности увеличилась на 50% по сравнению с предыдущей моделью линейки.

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Особенности электробритвы от Xiaomi

Корпус устройства имеет защиту по стандарту IPX7 – его можно мыть под струей воды и использовать для влажного бритья, не опасаясь поломки. Заявленная автономность Xiaomi Mijia S300 составляет 60 дней, а благодаря использованию универсального порта USB Type-C прибор можно зарядить с помощью блока питания для смартфона.


Бритва защищена стандартом IPX7 / Xiaomi

Еще одна особенность модели – интеллектуальная защита от несчастных случаев при случайном касании лезвия. Предусмотрен и режим блокировки при нажатии и удержании кнопки питания – он пригодится во время поездки, предотвращая случайное включение устройства.

Цена

Xiaomi Mijia S300 поступила в продажу в Китае уже 9 апреля по цене 14 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
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