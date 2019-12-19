Xiaomi вывела свою краудфандинговую продукцию на международный рынок

Xiaomi Youpin – это краудфандинговая платформа китайской компании Xiaomi, на которой еженедельно представляют уникальные продукты, выпускаемые в Китае. Многие пользователи тоже хотели бы поддерживать разработчиков на стадии финансирования, однако не имеют такой возможности. Xiaomi знает об этом, поэтому компания сделала большой шаг, чтобы вывести краудфандинговую продукцию на международный рынок.

Выход на Indiegogo

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Компания Xiaomi запустила краудфандингову страницу Xiaomi Youpin на крайне популярной площадке Indiegogo, которая доступна пользователям во всем мире. Первыми продуктами, доступными всем желающим, стали беговая дорожка WalkingPad R1 Pro и зубная щетка Oclean X Sonic Toothbrush.

Беговая дорожка

WakingPad R1 Pro – это обновленная версия разумной беговой дорожки WalkingPad Mini Walk, которая была впервые запущена в мае 2018 года. Продукт оказался популярным в Китае и за его пределами, где он стал доступным через электронные интернет-магазины, такие как GearBest.

Эта модель поддерживает режимы бега и ходьбы. WalkingPad R1 Pro экономит 90% пространства по сравнению с традиционной беговой дорожкой и может легко складываться. Портативная беговая дорожка доступна на Indiegogo за 429 долларов с бесплатной доставкой.



Популярная беговая дорожка от Xiaomi теперь доступна на Indiegogo

Зубная щетка

Oclean X Sonic Toothbrush предлагается за 55 долларов также с бесплатной доставкой. Эта зубная щетка способна контролировать давление на зубы и десны. Эта и другая информация выводится на экран, можно выводить ее на смартфон. Щетка подскажет, как изменить наклон кисти или головы для более эффективной очистки.

Oclean X работает от батареи емкостью 800 мАч, которая позволяет использовать ее до 20 дней. В комплект входят магнитная зарядная станция, которая позволит полностью зарядить гаджет за 2 часа. Щетка имеет 4 режима очистки: базовый, отбеливающий, массажный и для чувствительных зубов/десен. Корпус защищен в соответствии со степенью IPX7, масса составляет 99 мг.



Щетка Oclean X Sonic Toothbrush доступна с бесплатной доставкой

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