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Новые смарт-часы от Xiaomi: лаконичный дизайн и NFC

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Смарт-часы Xiaomi Youpin Forbidden City / xiaomiyoupin.com

Еще одни смарт-часы от Xiaomi появились на краудфандинговий платформе. Умные часы получили название Xiaomi Youpin Forbidden City и могут похвастаться лаконичным внешним видом.

Как пишет keddr.com, Xiaomi Youpin Forbidden City имеет лаконичный и аккуратный дизайн.

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Характеристики

Смарт-часы получили круглый AMOLED-дисплей с диагональю 1,3 дюйма и разрешением 360х360 пикселей. Он также покрыт защитным стеклом, которое должно защитить девайс от ударов и царапин.

Xiaomi Youpin Forbidden City
Смарт-часы Xiaomi получили круглый дисплей

За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 2100, а оперативной памяти здесь 512 Мб. Емкость встроенного накопителя составляет 4 ГБ. Часы оснащены датчиками GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1 и NFC. Емкость аккумулятора составляет 400 мАч. Также есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Новые смарт-часы от Xiaomi работают под управлением Wear OS.

Xiaomi Youpin Forbidden City
Xiaomi Youpin Forbidden City можно заказать на краудфандинге

Цена

  • На платформе краудфандинга Xiaomi Youpin Forbidden City стоит 185 долларов (4 200 гривен).
  • При этом, когда новинка выйдет в розницу, ее уже можно будет купить за 245 долларов (5 600 гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Умные часы Xiaomi Новости Техно Гаджеты
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