Новые смарт-часы от Xiaomi: лаконичный дизайн и NFC

Еще одни смарт-часы от Xiaomi появились на краудфандинговий платформе. Умные часы получили название Xiaomi Youpin Forbidden City и могут похвастаться лаконичным внешним видом.

Как пишет keddr.com, Xiaomi Youpin Forbidden City имеет лаконичный и аккуратный дизайн.

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Характеристики

Смарт-часы получили круглый AMOLED-дисплей с диагональю 1,3 дюйма и разрешением 360х360 пикселей. Он также покрыт защитным стеклом, которое должно защитить девайс от ударов и царапин.



Смарт-часы Xiaomi получили круглый дисплей

За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 2100, а оперативной памяти здесь 512 Мб. Емкость встроенного накопителя составляет 4 ГБ. Часы оснащены датчиками GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1 и NFC. Емкость аккумулятора составляет 400 мАч. Также есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Новые смарт-часы от Xiaomi работают под управлением Wear OS.



Xiaomi Youpin Forbidden City можно заказать на краудфандинге

Цена

На платформе краудфандинга Xiaomi Youpin Forbidden City стоит 185 долларов (4 200 гривен).

При этом, когда новинка выйдет в розницу, ее уже можно будет купить за 245 долларов (5 600 гривен).

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