Xiaomi заинтриговала изображением нового смартфона
Китайская компания Xiaomi опубликовала новый тизер, в котором сказано о том, что в линейке смартфонов Xiaomi Mi может появиться новая модель.
Как передает индийский инсайдер Мукул Шарма, его источники подтвердили, что Xiaomi точно выпустит Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. Это могут быть версии Redmi K20 и K20 Pro для мирового рынка.
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Однако, вопрос возникает относительно тизера, ведь сзади смартфон выглядит как Xiaomi Mi 9, а фронтальная часть, лишенная каких-либо вырезов под фронтальную камеру, сразу же наталкивает на мысль о Redmi K20.
Поэтому нельзя исключать, что это будет совершенно новый смартфон.
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