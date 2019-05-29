Xiaomi заинтриговала изображением нового смартфона

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Xiaomi готовит новинку
Xiaomi готовит новинку / Фото из соцсетей

Китайская компания Xiaomi опубликовала новый тизер, в котором сказано о том, что в линейке смартфонов Xiaomi Mi может появиться новая модель.

Как передает индийский инсайдер Мукул Шарма, его источники подтвердили, что Xiaomi точно выпустит Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. Это могут быть версии Redmi K20 и K20 Pro для мирового рынка.

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Однако, вопрос возникает относительно тизера, ведь сзади смартфон выглядит как Xiaomi Mi 9, а фронтальная часть, лишенная каких-либо вырезов под фронтальную камеру, сразу же наталкивает на мысль о Redmi K20.

Поэтому нельзя исключать, что это будет совершенно новый смартфон.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Xiaomi
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