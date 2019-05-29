Xiaomi заинтриговала изображением нового смартфона

Китайская компания Xiaomi опубликовала новый тизер, в котором сказано о том, что в линейке смартфонов Xiaomi Mi может появиться новая модель.

Как передает индийский инсайдер Мукул Шарма, его источники подтвердили, что Xiaomi точно выпустит Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. Это могут быть версии Redmi K20 и K20 Pro для мирового рынка.

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Однако, вопрос возникает относительно тизера, ведь сзади смартфон выглядит как Xiaomi Mi 9, а фронтальная часть, лишенная каких-либо вырезов под фронтальную камеру, сразу же наталкивает на мысль о Redmi K20.

Поэтому нельзя исключать, что это будет совершенно новый смартфон.

I can confirm Mi 9T for now. As for the recent tweet by Xiaomi, there are two more contenders for the Redmi K20 Global variant name.

Mi 9K

Mi 9I

I'm not confirming as of now, but Xiaomi might bring back the I series (K20 = MI 9i, the lite variant)#RedmiK20 #mi9t #mi9k #mk9i pic.twitter.com/hul7F5I2uR — Mukul Sharma (@stufflistings) 29 травня 2019 р.

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