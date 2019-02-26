Xiaomi заявила о партнерстве с Light: камер в смартфонах станет еще больше

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Технология Light
Технология Light

Китайская компания Xiaomi заявила о партнерстве с компанией Light, которая работает над технологией для качественной работы большого количества камер. Именно эта компания разработала технологию из 5 камер для смартфона Nokia 9 PureView.

Как информирует XDA Developers, у Xiaomi пока не уточнили, как компания будет применять эту технологию. Единственное, что добавили - разработка Light будет воплощаться в смартфонах.

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В чем заключается разработка. Технология Light синхронизирует информацию с многих камер для создания более качественных фото. Такая технология воплощена в смарфтоне Nokia 9 PureView, который представили недавно.

В компании HMD Global обещают, что снимки с Nokia 9 PureView будут иметь отличную детализацию.

Ранее компания Light показывала разработку смартфона, который получил сразу 16 камер.

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Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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