Xiaomi запатентовала еще один гибкий смартфон: фото

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Xiaomi запатентовала еще один гибкий смартфон / Фото из свободных источников

Свой прототип гибкого смартфона компания Xiaomi показала еще в начале 2019 года, но в продаже новинка еще не появилась. Согласно новой утечке, отсрочка релиза связана с редизайном гаджета.

Что известно о новом гибком смартфоне Xiaomi

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Новый патент Xiaomi продемонстрировал дизайн складного устройства, напоминающего представленный ранее Mi Mix Alpha, "завернутый" в свой дисплей, сообщает GSMArena.


Новый гибкий смартфон Xiaomi

Судя по иллюстрациям, конструкция нового смартфона Xiaomi предусматривает изгиб дисплея по двум линиям. В отличие от показанного ранее прототипа, части экрана складываются асимметрично.

Камеры

Еще одной особенностью модели стало наличие четырех камер, расположенных вертикально на одной из боковых рамок. Учитывая то, что смартфон можно сгибать в разные стороны, модуль выполняет функции как основной, так и фронтальной камеры.


Гибкий смартфон Xiaomi получит квадрокамеру

Подробные характеристики и дата выхода

Технические характеристики устройства источник не сообщает. По слухам, Xiaomi планирует представить свой первый гибкий смартфон во втором квартале 2020 года.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Разработки Xiaomi
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