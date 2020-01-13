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Xiaomi запатентовала еще один революционный смартфон: фото

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Xiaomi Mi Mix Alpha / Фото из открытых источников

В линейках смартфонов Xiaomi можно найти не только традиционные устройства, но и более оригинальные решения. Вскоре вендор может выпустить еще один необычный девайс. Патентная документация с описанием нового смартфона засветилась в базе данных китайского регулятора.

Что известно о патенте

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По данным сетевых источников, патентную заявку подали еще в 2019 году, но компания получила одобрение только в январе 2020 года, сообщает Gizchina.

Судя по эскизу модели, дисплей с тонкими рамками будет закрывать фронтальную и тыльную панели, а также правую боковую грань устройства.

 

Что это за смартфон

Судя по опубликованным изображениям, новинка представляет собой цельную конструкцию, дизайн которой напоминает представленный ранее концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Не исключено, что речь идет о более доступной версии премиального устройства.

По слухам, новинка может оказаться и раскладушкой, но эта информация еще не подтверждена надежными источниками.

Другие детали

Предполагаемая дата анонса, технические характеристики и цена будущей новинки неизвестны.

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Теги: Техно Xiaomi Новости Техно Смартфоны
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