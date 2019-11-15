Xiaomi запатентовала новый гибкий смартфон: фото

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Xiaomi запатентовала новый гибкий смартфон / Android Authority

Смартфон Motorola RAZR (2019) стал первой на рынке "раскладушкой" с гибким дисплеем, однако вскоре у новинки может появиться конкурент. В сети опубликовали патентную документацию с изображениями неанонсированного устройства Xiaomi в похожем форм-факторе.

Новый патент китайского вендора содержит схематические изображения сложного смартфона в форм-факторе раскладушки, который сгибается посередине, сообщает Gizmochina.

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Особенности дизайна

В раскрытом состоянии устройство выглядит как обычный моноблок с тонкой боковой и широкой верхней рамкой, в которой разместили динамик и селфи-модуль.

Новый патент Xiaomi

Согласно опубликованным изображениям, на тыльной стороне корпуса устройства расположен небольшой вспомогательный экран, вероятно предназначенный для отображения входящих сообщений и номера абонента.

Смартфон оборудован двойной основной камерой на обратной стороне нижней части корпуса. Такое расположение позволяет вести съемку в ландшафтной ориентации экрана, не закрывая объектив пальцами.


Xiaomi может выпустить второй гибкий смартфон

Дата анонса, подробные характеристики и цена

Учитывая, что речь идет о патенте, ожидать на релиз гибкой новинки Xiaomi вряд ли стоит в текущем году. Вероятные спецификации и цена смартфона также не сообщаются.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Разработки Xiaomi Смартфоны
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