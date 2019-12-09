Xiaomi запатентовала оригинальную конструкцию смартфона-слайдера

Находясь в постоянном поиске новых форм-факторов смартфонов, инженеры Xiaomi получили патент на оригинальный механизм слайдера для будущих устройств компании.

Очередная разработка конструкторов Xiaomi предлагает еще один способ отказа от вырезов в дисплее и выдвижных модулей для размещения фронтальной камеры, сообщает Gizchina.

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Что придумала компания Xiaomi

Согласно опубликованным чертежам, Xiaomi предлагает концепцию смартфона, который будет оснащен сразу четырьмя камерами: два датчика будут выполнять роль основных, а два – предназначены для селфи. Для расширения рабочей области и увеличения дисплея предложен механизм слайдера, при этом будет раздвигаться гаджет в правую сторону.



Концепция смартфона-слайдера от компании Xiaomi

Патентная заявка была подана в бюро еще 28 августа 2018 года, то есть задолго до выхода первых смартфонов с гибким дисплеем, но опубликована она была лишь несколько дней назад. На левой стороне устройства предусматривается специальная область, на которой размещены камеры (две сверху и две снизу) и, вероятно, ключевые электронные компоненты устройства.

Особенности конструкции

В отличие от конкурентов, которые используют для увеличения дисплея сложную конструкцию, Xiaomi решила пойти другим путем и предложила механизм слайдера для масштабируемых устройств. К сожалению, предложенный вариант смартфона пока существует только на бумаге в виде патента.

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