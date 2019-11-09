Xiaomi запатентовала смартфон с 50-кратным зумом

Компания Xiaomi может выпустить смартфон с 5-кратным телеобъективом и 50-кратным цифровым зумом. И если раньше это были только догадки журналистов, которые обнаружили данные в MIUI 11, то теперь в сети появился патент, подтверждающий эту информацию.

Патент под названием "Мобильный телефон" опубликовала Гаагская международная система дизайна еще 9 августа 2019 года, сообщает 4PDA.

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Что известно о разработке? Документация включает эскизы смартфона с зум-камерой сверху, ниже которой разместили две камеры и что-то вроде датчика глубины или модуля для макросъемки.

Новый смартфон Xiaomi может получить 50-кратный зум

Эскизы также показывают всплывающую фронтальную камеру, как у модели Xiaomi Mi 9T, но на этот раз она расположена по центру.



Дата анонса такого смартфона неизвестна

Появится ли смартфон? Никакой конкретной информации о планах Xiaomi выпустить подобный телефон пока нет.

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