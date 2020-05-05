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Xiaomi запатентовала смартфон с подэкранной камерой: показали рендер на основе патента

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Рендер
Рендер / LetsGoDigital

Нидерландское издание LetsGoDigital выявило патент, оформленный компанией Xiaomi на дизайн смартфона с подэкранной фронтальной камерой. На основе этих материалов дизайнер ConceptCreator подготовил концепт мобильного устройства.

29 апреля 2019 года Национальные управление интеллектуальной собственности Китая зарегистрировало заявку на регистрацию патента от Xiaomi. Документ одобрен и опубликован 24 апреля 2020 года.

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Особенности гаджета

В патенте есть схематические изображения устройства с тройной основной камерой, дисплеем без вырезов и с минимальными рамками, привычным расположением кнопок и портов. Селфи-датчик прячется в левой или центральной части верхней половины экрана.

Вот так выглядит смартфон Xiaomi в патенте заявке

Когда камера включена, область дисплея над сенсором становится прозрачной, что позволяет сделать снимок. Xiaomi – одна из первых компаний, которая продемонстрировала прототип с подэкранной камерой. Однако до сих пор технология не применяется в готовых устройствах.

Рендеры LetsGoDigital

 

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi Смартфоны
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