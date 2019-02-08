Xiaomi засветила дизайн смартфона абсолютно без рамок

Уже несколько лет подряд производители смартфонов пытаются уменьшить рамки на лицевой панели смартфонов. Именно поэтому компании создают "моноброви" и "дырки" на экранах мобильных.

Китайский бренд Xiaomi, похоже, пойдет еще дальше, совершенно очистив фронтальную панель от рамок и отверстий.

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Как сообщает LetsGo Digital, китайский тренд запатентовал смартфон, у которого будет закругленный со всех сторон экран, а дисплей будет занимать все пространство лицевой панели. Соответствующие изображения появились в Глобальной базе данных дизайна Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Интересный патент Xiaomi

При этом, на экране нет вырезов или отверстий для фронтальной камеры, разговорного динамика или других датчиков.

Также на патенте можно увидеть, что новинка получит две основные камеры. А вот куда "спрячут" фронтальную – пока непонятно.



Виглядит смартфон фантастически

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