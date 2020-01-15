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Стала известна дата анонса Xperia 5 Plus – нового флагмана Sony

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Sony Xperia 5 Plus / Иллюстративное фото

Компания Sony наконец официально огласила дату анонса своих новых смартфонов Xperia. Презентация состоится на выставке Mobile World Congress 2020 года, пресс-конференция запланирована на 24 февраля.

Источники сообщают, что компания должна показать флагманский телефон, который предположительно называется Sony Xperia 5 Plus, а также устройство среднего класса, построенное на платформе Snapdragon 765.

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В декабре также поползли слухи о модели Sony Xperia 3, однако теперь высказываются предположения, что это просто еще один вариант названия Xperia 5 Plus.

Sony отличается от большинства производителей тем, что выпускает свои смартфоны только через несколько месяцев после официального анонса. Интересно будет посмотреть, не собирается ли Sony поменять традицию в этом году.

Что известно о Sony Xperia 5 Plus

Экран новинки будет практически безрамочных и сохранит пропорции предшественника – 21:9. По слухам, диагональ OLED-дисплея составит 6,6 дюйма, а габариты корпуса – 168,2×71,6×8,1 мм или 168,2×71,6×9,3 мм, учитывая выступающую основную камеру.

Сканер отпечатков пальцев расположится на боковой грани (как всегда), а джек для наушников – на верхней. Основная камера получит три оптические сенсора и четвертый ToF. Фронтальная камера получит расширение 8 Мп. На передней панели расположатся два динамика для стерео.


Новый флагман от Sony может выглядеть именно так (недавняя утечка)

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Sony
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